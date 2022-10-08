Артур Даниелян: «Хочу показать то, что всегда делал. Чтобы люди не думали: вот, хороший мальчик, хорошо катается, но ничего не показывает»

Российский фигурист высказался о призовых на российский соревнованиях.

Ранее стало известно, что победители предстоящих этапов Гран-при России получат по 500 тысяч рублей.

«Мотивация хорошая, но она такой была еще до того, как стало это известно, у меня мотивации через край. Не знаю откуда, но это хорошо, уже из принципа хочу показать то, что всегда делал. Чтобы люди не думали: вот, хороший мальчик, хорошо катается, но ничего не показывает», – сказал Даниелян.

Сегодня он выступил с произвольной программой на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

«Это был первый соревновательный старт, четверному прыжку с новой техникой – неделя, плюс полтора дня лежания дома [из-за болезни]. Сам сальхов был лучше, степ-аут хотя бы. Дальше будем составлять план подготовки к Гран-при. У меня этап в Казани, я там люблю выступать», – отметил фигурист.