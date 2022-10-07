Уртадо о завершении карьеры: «В Испании нет специалистов уровня Жулина. Ни льда, ни тренеров, никаких условий для эффективной работы»

Испанская фигуристка Сара Уртадо, выступавшая в танцах на льду с Кириллом Халявиным, объяснила решение завершить карьеру.

В мае сообщалось, что дуэт покинул группу российского тренера Александра Жулина. Позже Уртадо и Халявин объявили, что завершат спортивные выступления.

«Мы с Кириллом и его семьей уехали в Испанию. Первое время у нас там не было льда, пришлось проситься на разные катки. Мы много беседовали с представителями Испанской федерации ледовых видов спорта и думали, как улучшить ситуацию.

Пробовали найти новых тренеров, но в Испании априори нет специалистов уровня Саши (Жулина). В федерации нам лишь сказали: «Найдите тренеров за границей, и мы подумаем, постараемся помочь». Это был безумный период!

Мы чувствовали, что идем к важному жизненному перекрестку, и спросили себя: «Зачем нам продолжать карьеру? Ради чего‑то конкретного? Доказать что‑либо кому‑то?». Мы поняли, что себе нам доказывать нечего, потому что мы и так гордимся нашими спортивными результатами.

Все усилия, которые мы прикладывали, неожиданно исчезли. Ни постоянного льда, ни тренеров, никаких условий для дальнейшей эффективной работы… И мы поняли, что жизнь сама хочет подвести нас к окончательному решению.

Мы с Кириллом практически одновременно его приняли. Мы реализовали себя в спорте и сможем жить дальше без медали чемпионата Европы, о которой так мечтали. Нам не вернуть прежний огонь и мотивацию. Это все результат длительных раздумий и бесед. Но я рада, что мы пришли к этому решению вместе, с уважением друг к другу.

Я не помню точный момент. Ведь мы сначала обосновались в Мадриде, катались на массовых катках, советовались со многими людьми и друг с другом. Это длилось в общей сложности два месяца, и мы постепенно теряли энергию. Один маленький фактор, другой… Разочарование за разочарованием… Все наслаивалось. В итоге мы не выдержали и сказали друг другу: «Все! С нас хватит!» – сказала Уртадо.

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