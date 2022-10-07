Алина Загитова: «В 16 лет за мной ездил какой-то мужчина с Казани на большой тонированной машине. Оказалось, он разведен, не платит алименты и наркоман к тому же»

Олимпийская чемпионка рассказала об отношении к соцсетям и поклонникам.

– Я почти не отвечаю в соцсетях. Я достаточно закрытый человек. Но пытаюсь как-то коммуницировать. Поклонники могут прийти на каток, они знают, где мы находимся. Я спокойно общаюсь, все отлично.

– А были слишком навязчивые поклонники? Когда эта любовь уже пугающей была?

– Да, у меня была такая ситуация. Ко мне вообще приехал какой-то мужчина с Казани на большой тонированной машине, встречал меня около дома все время. Мне было лет 16. Я была в шоке. Он ехал за мной – на тот момент я была без машины, ходила пешком на тренировки, мне минут 5 идти.

Он вот так ходил за мной, в какой-то момент бабушка пошла со мной. Мы идем, а он так же медленно едет и такой: «Слушайте, надо переговорить с вашей внучкой, мне она очень нравится». А мне 16. Оказалось, что он разведен, не платит алименты и наркоман еще к тому же. Я не знаю, как он вел машину.

– Вы как-то разобрались с этой ситуацией?

– Да, в итоге мне школа дала охранника. Мне помогли.

– Дяденьке как-то сказали, чтобы подальше шел?

– Да, его депортировали в Казань.

– Дальнейшую его судьбу ты не знаешь?

– Нет, и слава богу, – сказала Загитова в шоу «Дерзкая готовка».