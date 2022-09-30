Георгий Куница: «Мы с Синицыной катались вместе неделю. Но она поняла, что хочет остаться в одиночном»

Российский фигурист рассказал о том, как пробовал встать в пару с Ксенией Синицыной.

«Мы с Ксюшей катались вместе неделю. Делали базовые, подводящие вещи: простые поддержки, двойные выбросы, параллельные прыжки.

Я предложил Ксюше попробоваться вместе, потому что в начале сезона остался без партнерши. Но она поняла, что хочет остаться в одиночном. Почему? Это лучше уже у нее спросить. Я не могу сказать, что не понравилось в парном виде. Просто Ксюша приняла такое решение», – сказал Куница.