Ренат Лайшев: «Контрольные прокаты доказали, что наша школа фигурного катания была и остается лучшей в мире»

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев оценил итоги контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию, которые проходили в Москве 24-25 сентября.

«Контрольные прокаты сборной России доказали, что наша школа фигурного катания была и остается лучшей в мире. И будет такой еще очень долгое время, потому что на подходе не менее талантливая молодежь.

Волноваться за наш уровень в период отстранения нам не приходится – мы прекрасно справляемся. Нужно продолжать работать с учетом накопленного опыта, правильно выстроить тренировочный и соревновательный процесс и внедрять новые элементы в программы.

Но не стоит заниматься шапкозакидательством и говорить, что отстранение от международных соревнований никак не повлияет на наших фигуристов. Это тяжело в первую очередь морально. Здесь все познается в сравнении, поэтому международные старты нам, безусловно, нужны.

Ну а пока, с учетом интереса зрителей и опыта тренерского состава, наше фигурное катание будет только развиваться и становиться сильнее. На данный момент сборная России по фигурному катанию остается лучшей в мире, несмотря на отстранение», – заявил Лайшев.

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