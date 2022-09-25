Софья Самоделкина: «Много пропустила с травмой, пришлось догонять. Еще за две недели до прокатов мы с Соколовской сильно заболели, лежали с температурой»

Российская фигуристка рассказала о новой произвольной программе Ave Maria.

«Идея программы принадлежит тренерскому штабу – они выбирали музыку, образ, все обдумали, мне рассказали. И я передаю в программах.

Себе в новом сезоне пожелала бы терпения, терпения и терпения», – сказала Самоделкина в эфире Первого канала.

«Образа у нас нет. Есть задумка, что я – ангел, который спустился на землю, ходит, все изучает, в каких-то моментах разочаровывается, радуется. В конце программы такой всплеск эмоций и вот он обратно поднимается вверх», – цитирует Самоделкину Sport24.

Также фигуристка сообщила, что переболела за две недели за прокатов.

«Ощущения как обычно, начало сезона, все нарабатывается, много пропустила с травмой, пришлось догонять.

Еще за две недели за прокатов мы со Светланой Владимировной (Соколовской) сильно заболели, лежали с температурой», – приводит слова Самоделкиной «Р-Спорт».

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