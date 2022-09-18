Илья Малинин включен в Книгу рекордов Гиннесса как первый фигурист, исполнивший четверной аксель на соревнованиях

Американский фигурист внесен в Книгу рекордов Гиннесса как первый фигурист, исполнивший на соревнованиях четверной аксель.

Малинин прыгнул четверной аксель 14 сентября этого года на турнире U.S. International Classic в Лейк-Плэсиде. Судьи поставили за прыжок 13,50 балла (базовая стоимость 12,50 + 1,00 GOE).

До Малинина четверной аксель пробовали исполнить Юдзуру Ханю и Артур Дмитриев-младший. Это последний из четверных прыжков, который ранее не исполнялся чисто на соревнованиях.

Малинин о том, что первым в истории исполнил четверной аксель на соревнованиях: «Это было действительно здорово. Ханю вдохновил меня попробовать»