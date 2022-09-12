Тарасова о переходах российских фигуристов в Венгрию: «Это разве плохая страна? Они забирают тех, кто нам не пригодится»

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о переходах российских фигуристов в сборную Венгрии.

На этапе юниорской серии Гран-при в Ереване за Венгрию выступят Полина Джуманиязова, Александр Власенко, танцевальный дуэт Марк Шапиро – Майя Бенкевич. 

– Переходы ведь всегда были. Если он делаются в срок, то ничего страшного в этом нет. Это нормальная международная практика. 

– Болеть ли россиянам за сборную Венгрии в течение сезона?

– Это уже должен решать каждый сам.

– Связываете ли вы переходы россиян в сборную Венгрии с работой Гургена Варданяна на посту спортдиректора этой федерации?

– Это разве плохая страна или что? Мы с с Варданяном в хороших отношениях, и я думаю, что он забирает тех, кто нам не пригодится.

Почему же людям надо портить жизнь? Пусть они пойдут туда, где они будут востребованными, – сказала Тарасова. 

«Тут строят новую русскую базу». Наши фигуристы переходят в Венгрию – и это злит местных

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