Первенство Москвы. Анна Щербакова и Егор Гончаров победили в танцах на льду, Анна Румак и Глеб Гончаров – 2-е

Танцевальный дуэт Анна Щербакова – Егор Гончаров одержал победу на первенстве Москвы среди юниоров.
Танцы на льду, юниоры
8 сентября
Итоговое положение
1. Анна Щербакова – Егор Гончаров – 171,20
2. Анна Румак – Глеб Гончаров – 162,99
3. Василиса Григорьева – Евгений Артющенко – 159,27
4. Юлия Чуркина – Борис Фролов – 153,99
5. Елизавета Шичина – Гордей Хубулов – 146,76
6. Варвара Курносенко – Федор Варламов – 145,77
7. Арина Горшенина – Илья Макаров – 138,08
8. Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов – 134,33
Произвольный танец
1. Анна Щербакова – Егор Гончаров – 104,20
2. Анна Румак – Глеб Гончаров – 96,24
3. Василиса Григорьева – Евгений Артющенко – 94,09
4. Юлия Чуркина – Борис Фролов – 93,11
5. Елизавета Шичина – Гордей Хубулов – 92,79
6. Варвара Курносенко – Федор Варламов – 88,49
7. Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов – 86,78
8. Валерия Камаева – Лев Сергеев – 83,48
7 сентября
Ритм-танец
1. Анна Щербакова – Егор Гончаров – 67,00
2. Анна Румак – Глеб Гончаров – 66,75
3. Василиса Григорьева – Евгений Артющенко – 65,18
4. Юлия Чуркина – Борис Фролов – 60,88
5. Варвара Курносенко – Федор Варламов – 57,28
6. Арина Горшенина – Илья Макаров – 56,22
7. Елизавета Шичина – Гордей Хубулов – 53,97
8. Александра Шинкаренко – Владислав Михайлов – 53,56
Полные результаты можно посмотреть здесь.