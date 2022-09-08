Первенство Москвы. Анна Щербакова и Егор Гончаров победили в танцах на льду, Анна Румак и Глеб Гончаров – 2-е

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Танцевальный дуэт Анна ЩербаковаЕгор Гончаров одержал победу на первенстве Москвы среди юниоров.

Первенство Москвы

Танцы на льду, юниоры

8 сентября

Итоговое положение

1. Анна Щербакова – Егор Гончаров – 171,20

2. Анна Румак – Глеб Гончаров – 162,99

3. Василиса Григорьева – Евгений Артющенко – 159,27

4. Юлия Чуркина – Борис Фролов – 153,99

5. Елизавета Шичина – Гордей Хубулов – 146,76

6. Варвара Курносенко – Федор Варламов – 145,77

7. Арина Горшенина – Илья Макаров – 138,08

8. Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов – 134,33

Произвольный танец

1. Анна Щербакова – Егор Гончаров – 104,20

2. Анна Румак – Глеб Гончаров – 96,24

3. Василиса Григорьева – Евгений Артющенко – 94,09

4. Юлия Чуркина – Борис Фролов – 93,11

5. Елизавета Шичина – Гордей Хубулов – 92,79

6. Варвара Курносенко – Федор Варламов – 88,49

7. Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов – 86,78

8. Валерия Камаева – Лев Сергеев – 83,48

7 сентября

Ритм-танец

1. Анна Щербакова – Егор Гончаров – 67,00

2. Анна Румак – Глеб Гончаров – 66,75

3. Василиса Григорьева – Евгений Артющенко – 65,18

4. Юлия Чуркина – Борис Фролов – 60,88

5. Варвара Курносенко – Федор Варламов – 57,28

6. Арина Горшенина – Илья Макаров – 56,22

7. Елизавета Шичина – Гордей Хубулов – 53,97

8. Александра Шинкаренко – Владислав Михайлов – 53,56

Полные результаты можно посмотреть здесь.

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