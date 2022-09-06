Коляда на вопрос, планирует ли он кататься до следующей Олимпиады: «Четыре года – это очень много. На вечер план есть, но не расскажу, какой»

Российский фигурист рассказал, планирует ли выступать до следующей Олимпиады.

Сегодня он выступил с короткой программой на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге.

– Есть ли претензии к себе после проката? Конечно, есть, всегда есть, над чем работать. Планы по усложнению? Вопрос к тренеру.

– Насколько важен прокат здесь?

– Знаете, каждый сезон как новый, каждый такой прокат, пусть даже в тренировочном костюме, все равно важен.

– Отстранение россиян по мотивации не ударило?

– Нет.

– В прошлых сезонах прокаты были закрытыми для зрителей, сейчас – нет. Такой формат лучше?

– Конечно, лучше, поддержка зрителей помогает.

– Есть в планах кататься до следующей Олимпиады?

– Слишком далекие, я планов не строю. Четыре года – это очень много. На вечер план есть, но не расскажу, какой, – сказал Коляда.