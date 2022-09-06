Коляда на вопрос, планирует ли он кататься до следующей Олимпиады: «Четыре года – это очень много. На вечер план есть, но не расскажу, какой»

Теги сборная России мужское катание Михаил Коляда Фигурное катание

Российский фигурист Михаил Коляда рассказал, планирует ли выступать до следующей Олимпиады.

Сегодня он выступил с короткой программой на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге.

– Есть ли претензии к себе после проката? Конечно, есть, всегда есть, над чем работать. Планы по усложнению? Вопрос к тренеру.

– Насколько важен прокат здесь?

– Знаете, каждый сезон как новый, каждый такой прокат, пусть даже в тренировочном костюме, все равно важен.

– Отстранение россиян по мотивации не ударило?

– Нет.

– В прошлых сезонах прокаты были закрытыми для зрителей, сейчас – нет. Такой формат лучше?

– Конечно, лучше, поддержка зрителей помогает.

– Есть в планах кататься до следующей Олимпиады?

– Слишком далекие, я планов не строю. Четыре года – это очень много. На вечер план есть, но не расскажу, какой, – сказал Коляда.

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