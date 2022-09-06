Андрей Мозалев: «Кем себя вижу в 2026 году? Загадывать не буду, но цель – конечно, олимпийская медаль. Золотая»

Российский фигурист рассказал, что ставит себе цель стать олимпийским чемпионом.

На Олимпиаде-2022 в Пекине Мозалев занял 19-е место.

– К чему вообще готовятся фигуристы? Понятно, что сезон совсем не такой, как был у тебя прошлый, еще в феврале ты был в Пекине. Что с мотивацией?

– Моя мотивация в том, что мы строим планы не на один сезон, а на четырехлетний олимпийский цикл. И с этой точки зрения ничего не изменилось.

Конечно, обидно, хотелось бы поучаствовать в международных соревнованиях. Но все равно мы работаем на более долгосрочную перспективу.

Тем более что я на Олимпиаде не боролся за первое место, у меня не было такого накала, переживания, волнений, чтобы нужно было перезагружаться. Это была первая Олимпиада для меня, настраиваюсь на следующую.

– Тогда кем ты себя видишь в 2026 году? Олимпийским чемпионом?

– Загадывать не буду, но цель – олимпийская медаль, конечно. Золотая.

– Наши одиночники давно не выигрывали – многие считают, что из-за психологии. Ты как по отношению к этой науке, скептичен?

– Есть специальный человек, с которым я занимаюсь. И мне это помогает. Наверное, это будет лучшим ответом на вопрос.

– Призовые для мотивации нужны?

– Мотивации мне и так хватает, но призовые – как приятный бонус сверху. Насколько я понял, у нас они будут. Но стараюсь о деньгах не думать. Первое – результат. А будет результат, и остальное приложится, в том числе деньги, – сказал Мозалев.