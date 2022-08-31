Алексей Горшков об объединении с тренерским штабом Жук и Свинина: «У нас вся работа строится на позитиве. Вкладываемся во всех учеников, а не «лупим» в одного»

Теги Алексей Горшков Николай Морозов сборная России Ирина Жук танцы на льду Александр Свинин Фигурное катание

Тренер по танцам на льду Алексей Горшков высказался об объединении со штабом Ирины Жук и Александра Свинина.

«Про здоровую конкуренцию говорят все, но на практике всегда найдутся люди, которые будут рады «напакостить». У нас же реально вся работа, взаимоотношения между тренерами и между спортсменами строятся на позитиве.

Мы устали от ненужных выяснений отношений, споров ни о чем, негатива, и пришли к мысли, что нужно выстраивать свое, новое, именно на позитивной основе. Мы вкладываемся во всех учеников, а не «лупим» в одного. Все делаем с душой, выходим на тренировки, работаем, и спортсмены это чувствуют и понимают.

Николай Морозов с его креативом, идеями, системой тренировок, упражнениями, наработками, которыми мы пользуемся все. Ирина Жук, Александр Свинин – их багаж знаний, опыт, в том числе и постановочной работы. Все это мы передаем спортсменам.

Вообще, когда есть возможность обсудить, попробовать и реализовать новые идеи на практике, то происходит движение вперед не только у спортсменов, но и у тренеров, генерирующих эти идеи», – сказал Горшков.

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