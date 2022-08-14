Роднина о Макларене: «Он случайно не выпил ничего странного? Может, допинг употребил и на него прозрение взошло?»

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Ирина Роднина прокомментировала слова главы независимой комиссии WADA по расследованию дела о допинге в Сочи‑2014 Ричарда Макларена, который назвал отстранение россиян от международных стартов несправедливым.

«Он случайно ничего не выпил такого странного? Может быть, допинг употребил и на него прозрение взошло? Решил реабилитироваться?

Сейчас он абсолютно прав, потому что отстранять за нарушение – это нормально. В спорте есть много форм наказаний: удаления с поля, занижение оценки и так далее, что, повторюсь, нормально.

Сейчас же все просто непонятно, идет какой‑то психоз... Нормально понимать, что нынешнее положение дел совсем ненормальное.

Хотелось бы, чтобы это понял и Томас Бах. У него, как мне кажется, совершенно нет никакой программы, в отличие от предыдущих руководителей МОК. Например, Хуан Антонио Самаранч хотел объединить олимпийское движение и как раз попал на бойкоты 80‑х годов.

Затем пришел Жак Рогге, который совершенно четко формулировал свою программу по борьбе с допингом. А вот с чем пришел Томас Бах, так и непонятно... К олимпийскому девизу он прибавил слово «вместе», а на деле все получилось наоборот», – сказала Роднина. 

Ричард Макларен об отстранении российских атлетов: «С ними обращаются несправедливо. Спортсмены не начинали конфликт и не несут ответственности за его ход»

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