Ягудин – журналисту «Матч ТВ» Жукову: «Мне кажется, ты дискредитируешь величайшего тренера, представляя ее возможную поездку в США как некий постыдный поступок»

Олимпийский чемпион обратился к журналисту «Матч ТВ» Владу Жукову, который ранее сообщил, что тренер третий раз за межсезонье летала в США.

«Вот уже неделю наши «журналисты» мусолят абсолютно пустую информацию о полетах Этери Тутберидзе.

Во-первых, это ее личное дело, и она свободный человек. Во-вторых, я понятия не имею, летала она куда-то или нет. И мне все равно. В-третьих, я поясню почему решил сосредоточить свое внимание на этом вопросе.

Журналист «Матч ТВ» Влад Жуков называет эту информацию «инсайдом». Дорогой Влад, ты же молодой и креативный человек. Обращаюсь на ты, потому что мы знакомы, и я знаю, что ты добрый человек. Ну какой инсайд? Инсайд – это когда ты владеешь ценной для общественности информацией и даешь ее самый первый. Какую ценность несет информация о полетах Этери Георгиевны?

Фабрицио Романо – известный спортивный инсайдер. Посмотри его инсайды. Если же нет желания обращать внимание на Европу, то можешь поглядеть инсайды бывшего коллеги Нобеля Арустамяна.

Ты говоришь, что человек летает в важный период подготовки к сезону. Откуда тебе известен график тренировок «Хрустального»? У тебя есть график выходных, рабочих дней, расписание? Ты знаешь? как вообще устроены тренировки по фигурному катанию? Ты в курсе, чем именно занимается Этери Георгиевна? Как она выстраивает рабочий процесс? Чем занимается Дудаков? Глейхенгауз? У тебя есть «инсайды»?

Мне кажется, что ты дискредитируешь величайшего тренера, представляя ее возможную поездку в США как некий постыдный поступок. Повторюсь, я понятия не имею, летала ли Тутберидзе в США, Молдову, или Эритрею, это не имеет никакого значения. Но я знаю, что это не более чем кликбейт с твоей стороны.

Утверждать, что весь «Матч ТВ» и Sports.ru скатились на туалетный уровень я, конечно, не буду. На обоих порталах есть отличные ребята, знающие свое дело. Но я понимаю, почему Этери Георгиевна сделала такое заявление.

Я не только материалы о фигурном катании читаю на данных порталах. Но в ветке фигурного катания все же к коллегам есть вопросы. В том числе к Владу Жукову. Но я все же искренне желаю журналисту «Матч ТВ» хорошо подумать об этой ситуации и развиваться в своем деле!» – написал Ягудин в телеграм-канале.

Влад Жуков об инсайде «Матч ТВ» про поездку Тутберидзе в США: «Информация правдивая. Ее не было на катке всю первую половину недели»