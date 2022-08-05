Камила Валиева: «Основные соперницы находятся в России. А спорт — он про соревнования лучших с лучшими»

Фигуристка Камила Валиева высказалась об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

— Обидно, конечно, что нельзя выходить на международные старты. Но основные соперницы ведь все находятся в России. А спорт — он про соревнования лучших с лучшими. Так что новый сезон будет, без сомнения, интересным, а борьба — захватывающей.

— В недавнем интервью Женя Медведева сказала, что советует фигуристам в это непростое время искать мотивацию «в себе, в душе своей, в любви к своему делу». Чем ещё ты бы дополнила этот ряд?

— Абсолютно согласна с Женей. А добавила бы еще — возможность соревноваться с самыми сильными и титулованными фигуристками мира. Повторю еще раз: все они живут и катаются в России. И это честь — соревноваться с лучшими.

— У многих спортсменов есть какой-то конкретный ориентир в спортивной карьере — определенная медаль, соревнование, титул. Ради какой цели ты готова работать еще и еще?

— Медали, звания, рекорды, титулы — это хорошо. И, конечно, каждый спортсмен об этом должен думать. Я здесь не исключение.

Но мне хочется еще много-много интересных и запоминающихся программ, ведь я пока не смогла раскрыть себя полностью, – сказала Валиева.