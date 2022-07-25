Олимпийская чемпионка Ю-На Ким выйдет замуж за солиста K-Pop-группы

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ю-На Ким выйдет замуж.

Избранником фигуристки стал корейский певец Ко У Рим, солист группы Forestella.

Агентство музыканта сообщило, что пара поженится в октябре. Присутствовать на торжестве будут только близкие родственники и друзья.

Ю-На Ким, выступавшая за сборную Южной Кореи, завершила карьеру в 2014 году.

Она завоевывала олимпийское золото Ванкувера-2010 в одиночном катании и серебро Сочи-2014. Также в ее активе две победы на чемпионатах мира (2009, 2013).