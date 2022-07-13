Оксана Грищук: «В произвольной «Мемориал» ничего не придумывалось. Когда у тебя тяжелое моральное состояние и тяжелая музыка, творческий процесс идет сложно»

Бывшая российская фигуристка Оксана Грищук, выступавшая в танцевальном дуэте с , рассказала о произвольной программе сезона-1997/98, с которой пара выиграла вторую в карьере.

– Как появилась ваша олимпийская произвольная программа «Мемориал»? Специалисты считают ее одной из лучших за всю историю фигурного катания.

– Эту музыку предложила Татьяна Анатольевна. Ей казалось, что она напоминает знаменитое «Болеро» Торвилл и Дина. Сначала мне совсем не легло. Мне и так было невесело, а тут еще такая трагичная музыка. Хотелось, наоборот, чего-то легкого. Какое-то время наши мнения по поводу музыки не сходились. Но тут нужно знать Татьяну Анатольевну – она великая актриса и может внушить что угодно, если захочет. В итоге мы все пришли к согласию и начали постановку.

– Как проходила постановка?

– Дома я ложилась, закрывала глаза и сотни раз проигрывала нашу музыку. Я должна была ментально соединиться с ней. Представляла наш образ, что мы хотим сказать зрителю, и уже от этого шли идеи движений, которые мы пробовали на льду и на полу. Мы с Женей что-то придумывали, мудрили, а Татьяна Анатольевна сидела у бортика и наблюдала со стороны. Иногда высказывала: «Вот это хорошо! А тут попробуй вот так повернуться!» Но с «Мемориалом» постановка шла очень сложно, ничего не придумывалось.

Программа – это то, что твоя душа хочет сказать зрителю. А когда у тебя тяжелое моральное состояние плюс тяжелая музыка, творческий процесс идет тяжело. К тому же из-за Жениного здоровья мы были очень лимитированы с выбором элементов. Я видела, что ему больно, и очень хотела помочь. Решила, что я возьму максимум нагрузки на себя.

Понимала, что мне нужно тренироваться за двоих, и оставалась на льду дополнительно, дорабатывая элементы...

– Когда вы катали «Мемориал», понимали, что это последнее ваше выступление на Олимпийских играх?

– На тот момент мы воспринимали это как наш последний сезон.

Для Жени было уже невозможно кататься дальше: он готовился к Нагано с мыслями дотянуть до конца Игр. Вообще, проблемы с коленями у него начались давно, даже до того, как мы встали в пару. Он хотел закончить еще после первой нашей Олимпиады. Мне пришлось долго его уговаривать еще на 4 года.

Что мы докатали до Нагано – уже было подарком судьбы. Хотя лично я, немного отдохнув, поняла, что у меня есть силы и желание выступать и дальше, – сказала Грищук.

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