Дизайнер Куклычева: «Из материалов очень много что пропало, со стразами прямо беда. Будем искать пути, не хочется терять качество»

Дизайнер Алена Куклычева рассказала, как начала шить костюмы для фигурного катания.

– Все началось с Саши Трусовой. Вы же для нее чуть ли не первое свое платье фигуристки шили.

– Да, это она меня погрузила в новый мир, спасибо ей за это большое. Это новая ниша, в которую я бы сама не полезла. Когда у тебя есть востребованность в своей нише, зачем идти куда-то еще? Это сложно, тяжело, нужно напрягаться, быть готовым к ошибкам и критике.

Опыт с Сашей Трусовой меня, можно сказать, бросил в открытый океан, и я как собачка начала быстро грести, чтобы не утонуть. Это особенный мир, где все новое, а болельщикам настолько не все равно, в чем выступают их любимые спортсмены, что они тоже так или иначе влияют на это. Благодаря Саше я вышла из зоны комфорта, дальше нужно было только не переставать грести.

– Сейчас с кем-то из сборниц в фигурном катании вы работаете, кроме Косторной?

– Шью платье в Японию девочке из сборной. Сейчас пока все в секрете, не могу рассказать подробности. Но на самом деле мне не важно, кому шить. Любое платье должно быть достойным — и у ребенка, и у топ-спортсменки. Люди платят за это деньги и хотят получить именно такое платье, о каком мечтают.

– В пандемию многие дизайнеры жаловались на трудности с поставками материалов для костюмов. Нынешняя ситуация на вас как-то отражается с профессиональной точки зрения?

– Из материалов очень много что пропало, со стразами сейчас прямо беда. Ткань пока хоть как-то привозят. Будем искать пути, не хочется терять качество. Раньше мы работали с австрийскими стразами, сейчас они пропали совсем.

– Что делать ателье в условиях отсутствия страз? Привычный вид костюмов будет как-то меняться, станет более аскетичным?

– Будем рассматривать аналоги «Сваровски». Немецкие. Они сделаны в Китае, но у них европейское качество. Австрийские стразы не единственные в мире, просто они лучшие, поэтому я раньше использовала в своих костюмах именно их.

– Как это на стоимости костюмов отразится? Будете ее повышать?

– Все материалы подорожали на порядок. Это произошло в связи с ростом курса валюты. Сейчас доллар упал, он даже ниже, чем был до всей этой истории, но цены на материалы не опускаются почему-то. Камни — весомая часть стоимости производства костюма. И тут получается интересная ситуация, потому что мы вроде начнем использовать более дешевые стразы, что должно привести к удешевлению себестоимости, но по факту рост цены на остальные материалы это снижение перекрывает.

Аренду нам пока не повысили, но есть тенденция, что осенью ее поднимут. Расходы на производство в целом, конечно, увеличились. Что делать с ценой, пока не очень понимаю, – сказала Куклычева.