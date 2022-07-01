Энберт о смене гражданства российскими фигуристами: «У спортсменов карьера одна. Они сами знают, что хотят, и проживают жизнь как считают нужным»

Серебряный призер Пхенчхана-2018 в команде Александр Энберт высказался о возможной смене гражданства российскими фигуристами.

«У спортсменов карьера одна, поэтому [выбор] – оставаться в России без возможности выступать за рубежом или уезжать и играть за другую страну на международных турнирах.

Решение серьезное и сложное для всех. Я с гордостью выступал за родную страну и испытал особые чувства. Безусловно, сейчас обострится внутренняя конкуренция, турниры станут серьезнее.

Честно говоря, я всегда на стороне спортсменов. Они сами знают, что хотят, и проживают жизнь так, как считают нужным», – заявил Энберт.