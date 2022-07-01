Лайшев о карьере в кино: «Известные режиссеры говорили актерам: «Бей во всю, ему не больно, он же каскадер». И тебя мочили со всей силы»

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» рассказал о карьере каскадера в кино.

«Однажды пришлось прыгать с крыши дачи кандидата в члены Политбюро. В Краснодаре дело было, в фильме Тиграна Кеосаяна «Катька и Шиз». Я падал с крыши на приход с пистолетом. Было страшно, но в то же время неудобно перед съемочной компанией, поэтому прыгнул. Причем как только приземлился, тут же подошел Кеосаян – и, мол, Ренат, а давай вот еще разок? А я в ответ, дескать, нет, достаточно.

Еще у меня был трюк один – прыжок с Крымского моста. Как сейчас помню, заплатили мне 34 рубля. Это короткометражка была мосфильмовская, летом меня пригласили в нее. По сюжету меня сбивает милицейская машина, и я лечу. За ее рулем, кстати, был обычный гаишник, капитан. Хороший водитель, кстати, останавливался четко там, где нужно. Лететь с моста тоже страшновато было, конечно. Кто его знает, что там под водой? Никто же не проверял.

Потом тоже просили повторить прыжок, но я отказался. Бывает ведь и так, что ты отснял трюк, его затем вообще не включили в картину, а ты старался. Записываешь драку какую-нибудь, а режиссер потом: «Нет, слишком жестоко». А мы корячились за копейки три дня. Причем всякое ведь бывает. Есть режиссеры – известные, кстати, – которые говорили своим актерам дословно следующее: «Бей во всю силу, ему не больно, он же каскадер!» И раздухарившийся актер тебя со всей силы мочит.

Иногда ему поддавали в ответ, конечно, и капризный актер тут же останавливал всю съемку. «Я не могу, меня ударили, я знаю, что это нарочно, сниматься не буду!» А ведь и правда нарочно били. Ну, чтобы не борзели.

К слову, когда в кино бьют по-настоящему, в кадре это смотрится хуже всего. Некрасиво совсем. Удар по лицу лучше всего смотрится, когда ставишь рядом со щекой ладонь и тебе бьют в нее. На пленке это выглядит гораздо эффектнее», – сказал Лайшев.

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