«Имейте смелость высказывать твердую позицию, а не переобуваться на ходу. Выглядит мерзко». Денис Самохин – комментаторам новостей о фигурном катании

Денис Самохин, тренер танцевального дуэта – Егор Базин, высказался о комментариях к новостям фигурного катания.

«Дорогие комментаторы новостей фигурного катания. Имейте смелость высказывать твердую позицию, а не переобуваться на ходу. Выглядит мерзко!» – написал Самохин.

Ранее стало известно, что российский танцевальный дуэт – пройдет просмотр в Федерации фигурного катания США.

На чемпионате России-2022 Дэвис и Смолкин завоевали серебро, Худайбердиева и Базин – бронзу. В итоге Дэвис и Смолкин приняли участие в Олимпийских играх в Пекине, где заняли 14 место.

Егор Базин: «Не только одна пара пытается отобраться на Олимпиаду. А этот шанс у нас отбирают. Не буду говорить, кто и что. Все прекрасно знают»

Что ждет Дэвис и Смолкина в сборной США? Зачем их дуэт Америке? И кого они там подвинут?