Российский фигурист Артур Даниелян поделился воспоминаниями о начале спортивной карьеры.

– Было у тебя желание выступать за сборную Армении?

– Не задумывался отдельно об этом. Выступаю и выступаю. Даже с тренерами как было, я ни разу сам тренеров не менял. Мой первый тренер довела меня до определенного уровня и передала второму. Дальше меня вели до профессионального уровня – нужно было решать, куда переезжать, Москва или Питер.

В Питер я не хотел, а в Москве были варианты – либо к Этери Георгиевне (Тутберидзе) мог пойти, либо к Елене Германовне (Буяновой). Насмотрелся интервью с их ученицами – Аделиной (Сотниковой) и Юлей (Липницкой). Почему-то сердце мне сказало – к Елене Германовне.

Так что сам я тренеров никогда не менял, делал это, только когда они сами мне говорили. Так же и со страной. Я начал кататься за Россию, так же и продолжаю. Что-то менять теперь большого смысла нет, потеряешь много времени... А много времени-то и нет. Хочется кататься и выступать», – сказал Даниелян.