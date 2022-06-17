Кацалапов о премии для врачей: «Важно, что у нас существуют такие мероприятия! Это еще один повод сказать профессионалам спасибо»

Серебряный призер Пекина-2022 в танцах на льду рассказал о посещении медицинской премии «Призвание».

«У меня проблемы со спиной уже несколько лет. Наши врачи делают все возможное и невозможное для того, чтобы я мог продолжать не просто кататься, а побеждать! И я безумно благодарен им за это!

Вчера мы были на премии лучших врачей России – «Призвание». Очень важно, что у нас существуют такие мероприятия! Это еще один повод сказать всем профессионалам своего дела спасибо и то, что их труд очень многое значит для всех нас!» – написал Кацалапов соцсети.