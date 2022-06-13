Дмитрий Михайлов о совместном номере с Трусовой: «На постановку ушло где-то 2,5 часа. Искать шаги не приходится – они рождались сами»

Тренер академии Евгения Плющенко Дмитрий Михайлов рассказал о постановке совместного номера с серебряным призером Олимпиады-2022 Александрой Трусовой.

«У нас с Сашей Трусовой не было много времени для подготовки совместного номера – всего два дня. Работали у нас в академии. На постановку ушло где-то 2,5 часа – все прошло довольно быстро. В этом номере есть история, поэтому искать шаги не приходится – они рождались сами.

Вдохновения мне искать пока не нужно, есть энергия, запал. Возможно, лет через 10 где-то и придется его искать, но пока оно есть», – сказал Михайлов.

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