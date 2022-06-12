Олимпийская чемпионка Нагано-1998 Тара Липински высказалась о повышении возрастного ценза в фигурном катании.

Конгресс ISU 7 июня принял решение повысить минимальный возраст спортсменов для участия во взрослых соревнованиях до 17 лет.

«Повышение возрастного ценза – это поспешное, непродуманное решение, которое лишит спортсменов возможности выступать на самом высоком уровне и, в конечном счете, не повлияет на прекращение абьюза.

Молодые спортсмены будут по-прежнему кататься в этой сломанной системе, просто вы не увидите их, пока им не исполнится 17», – написала Липински.

Также Липински опровергла информацию о том, что травмы вынудили ее рано завершить спортивную карьеру.

«Я завершила карьеру в 15 лет, гастролировала до двадцати, много лет выступала на профессиональном уровне. Я ушла, чтобы жить дальше, не занимаясь фигурным катанием.

Я перешла к профессиональной карьере и гастролям, потому что мне этого хотелось. Не из-за травм. Никто не должен решать за вас, когда переходить к другой фазе жизни.

Кто сказал, что моя карьера должна была быть образцом долголетия? Разве моя карьера и жизнь не должны основываться на решениях, которые удовлетворяют меня, а не на том, чего хотели бы другие?

Вы хотите сказать, что я перестала кататься в 20 лет из-за травмы? Это не так», – добавила экс-фигуристка.

Нас убеждают, что поднятие ценза до 17 лет продлит карьеру фигуристок, а конкуренция станет честнее. Не верьте, это не так

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