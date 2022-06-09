Александр Жулин: «Есть риск, что российские фигуристы начнут массово менять гражданство. Люди рискуют остаться без главного дела в жизни»

Тренер Александр Жулин считает, что российские фигуристы могут массово начать менять гражданство.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских спортсменов от турниров под своей эгидой.

«Сейчас есть риск того, что российские фигуристы начнут массово менять гражданство. Если вся нынешняя ситуация с дисквалификацией сборной России закончится, то, конечно, все останутся в стране и никуда не уедут.

Если такого не произойдет, думаю, некоторые спортсмены все-таки уедут в другие страны. И дело тут не в давлении поклонников или общественности, а в том, что люди по факту рискуют остаться без своего главного дела в жизни, без работы. На это пойдут не многие», – сказал Жулин.