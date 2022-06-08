Бетина Попова: «Думаю, зрителям не особо будет интересно смотреть квалификацию, многие и так часто смотрят лишь последние разминки»

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Бывшая российская фигуристка Бетина Попова прокомментировала введение квалификационных соревнований на чемпионате мира по фигурному катанию.

«Думаю, зрителям не особо будет интересно смотреть квалификацию, многие и так часто смотрят лишь последние разминки на соревнованиях. Набрать дуэты на квалификацию, конечно, можно, но в тех же парах будет сложно.

На самом деле, это и здорово, что на чемпионате мира хотя бы в квалификации шанс появится выступать у многих, это своего рода популяризация спорта, но с другой стороны – удержать внимание зрителя будет сложно, потому что 15-минутные заливки, шестиминутные разминки и еще пятиминутное выставление оценок и так не способствует повышению интереса для зрителей», – сказала Попова.

ISU ввел квалификационный раунд на чемпионатах мира. Фигуристы будут катать произвольные программы

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