Буянова о повышении возраста: «Может быть, нам подарили шанс – взрослым девочками идти дальше, а молодежи развиваться»

Теги сборная России Елена Буянова (Водорезова) женское катание Фигурное катание

Заслуженный тренер России Елена Буянова высказалась о повышении возрастного ценза в фигурном катании. 

«Изначально наши девочки намного сильнее уже на уровне юниорок, и в технических моментах, и в компонентах будут все равно выше. Вопрос в здоровье. Может быть, они нам подарили шанс – взрослым девочками идти дальше, а молодежи развиваться.

Если переходить (в состав Ассоциации фигурного катания другой страны), то делать это надо в юном возрасте. Не все могут выдержать карантин, это непростая ситуация.

Кто захочет, тот все равно перейдет выступать в другую страну. В юношеском возрасте это легче делать. В более взрослом возрасте карантин дает о себе знать, это сложно», – сказала Буянова. 

Кто из наших фигуристок пострадает от нового ценза? Самая невезучая – Акатьева: из-за 7 лишних дней теряет 3 года!

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