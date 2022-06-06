Анастасия Скопцова: «Мне было бы очень интересно быть хореографом-постановщиком. Но основной проект сейчас – журналистика»

Теги сборная России танцы на льду Анастасия Скопцова Фигурное катание

Российская фигуристка Анастасия Скопцова, выступавшая в танцах на льду с Кириллом Алешиным, рассказала, чем хочет заниматься после завершения карьеры.

«Мне было бы очень интересно быть именно хореографом-постановщиком. Насколько я это вижу, я неплохо чувствую музыку. Также я танцую на полу – возможно, мне это поможет.

Я очень рада, что я сейчас нахожусь в команде Sport24, я рада, что могу обозревать свой любимый вид спорта. У меня есть еще несколько проектов, но основной проект сейчас – журналистика и Sport24», – сказала Скопцова.

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