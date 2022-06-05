Саханович о причине ухода от Тутберидзе: «Бытовые неурядицы. В Москве нашу съемную квартиру трижды обкрадывали. Такое ощущение, что за мной следили»

Российская фигуристка рассказала о том, почему в свое время ушла из группы .

– Став в первый раз серебряным призером юниорского чемпионата мира, вы уехали из Питера в Москву и попросились в группу Этери Тутберидзе. Не боялись конкуренции с сильнейшими фигуристками России?

– Наоборот, очень хотела попасть в группу с большой внутренней конкуренцией. У Тутберидзе любая фигуристка сразу же подмечает стержень. Она очень сильная женщина и требовательный тренер. Ехала к ней, чтобы работать много и упорно.

– Рассчитывали, что там вас научат исполнять четверные прыжки?

– Тогда еще никто из девочек четверные не прыгал.

– Медведева рассказывала, что за пределами катка вы дружили, и она старалась помочь адаптироваться в столице…

– Все верно. Мы поддерживали друг друга, и Женя старалась помочь в решении каких-то проблем.

– Неужели может существовать дружба между реальными конкурентками за место в сборной и на пьедестале?

– Да, на тренировках была конкуренция, но она была здоровой. Она реально подстегивала. Если кто-то исполнял сложный прыжок с поднятой рукой, то и мне нужно было это сделать! Благодаря такой конкуренции мы и прогрессировали.

– Что же в таком случае заставило вас покинуть группу Тутберидзе?

– Бытовые неурядицы, не имевшие никакого отношения к фигурному катанию. В Москве нашу съемную квартиру трижды обкрадывали. Один раз это случилось, когда выступала на этапе Гран-при, и мама даже не сообщила, чтобы не выбить меня из колеи. В последний раз унесли только что полученную мною форму. Такое ощущение, что за мной следили.

– Неужели кто-то из конкуренток навел грабителей?

– Нет, что вы! Просто какой-то злой рок. Пришлось возвращаться в родной Питер. Родители не могли быть постоянно со мной в столице, у нас большая семья. Оставлять же в Москве одну 15-летнюю девчонку они не хотели, – сказала Саханович.