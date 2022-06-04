Даниелян о Гран-при России: «Очень крутое и необычное решение. Надеюсь, будет удачная альтернатива международным стартам»

Серебряный призер чемпионата Европы-2020 Артур Даниелян надеется, что серия Гран-при России станет удачной альтернативой международным стартам.

Российские фигуристы отстранены от международных соревнований под эгидой ISU.

«Безусловно, в такой ситуации, которая у нас сложилась в фигурном катании в данный период, такое решение очень крутое, необычное. Пока непонятно, как это будет в целом, именно по России.

Но я думаю, что все пройдет на высшем уровне, как у нас федерация умеет делать все старты.

Какие-то будут нюансы в любом случае, изменения, потому что Кубок России – это Кубок России, а именно под предлогом Гран-при это будет масштабно, с огромным количеством зрителей.

Альтернатива международным соревнованиям, надеюсь, будет удачная. Зрителям будет что смотреть, а фигуристам – где выступать. Это самое главное», – сказал Даниелян.