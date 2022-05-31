Алексей Железняков: «Когда общаешься с детьми Донбасса, твое сознание меняется. Я еле сдержался, чтобы не заплакать»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков поделился эмоциями после общения с детьми на мастер-классах в Донецке.

«Обнимите своих и помолитесь за Мир. Когда ты попадаешь в эту обстановку, общаешься с людьми и детьми Донбасса, твое сознание меняется и начинаешь ценить то, что у тебя есть: работа, дом, семья, твои родные живы и здоровы.

Для нас это обыденность, и мы воспринимаем это как должное, а для этих людей каждая такая минута это счастье – в отличие от нас они умеют ценить и радоваться любой мелочи. Практически каждый ребенок потерял отца, или он находится сейчас на фронте.

Мой диалог с маленьким фигуристом во время раздачи подарков: «Дружок, возьми пару бейсболок у нас их много, подаришь отцу». Ответ: «У меня больше нет отца». Я еле сдержался, чтобы не заплакать, я взрослый мужик. Эти дети, они совсем другие, не по годам умные и мудрые, этот народ ничем не сломить.

Я буду за вас молиться. Цените друзья, что имеете, и помогайте страждущим. Да будет Мир и добро на земле», – написал Железняков в соцсетях.

«Оставили детям частичку своей души. Некоторые расплакались от счастья». Железняков рассказал о мастер-классах в Донецке