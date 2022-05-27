Вице-президент федерации Татарстана о Гран-при России: «Кто к нам приедет, пока не знаем. Нам важно увидеть на местном льду Валиеву и Тарасову»

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Вице-президент Федерации фигурного катания Татарстана Евгений Безменов рассказал о планах проведения этапа серии Гран-при России в Казани. 

«По моей информации соревнования будут, как и раньше, в Дворце спорта. Для нас это привычная уже, удобная арена. Для Кубка России ее вполне достаточно, еще ведь неизвестно, будут у нас звезды или нет.

Кто приедет к нам, пока не знаем. Так что арены на 3500 человек должно хватить, мы рассчитываем.

Понятно, что в этот раз сборники к нам будут ездить, теперь Кубок России в новом статусе, но нам важно увидеть на местном льду Камилу Валиеву и Евгению Тарасову. Будем просить федерацию фигурного катания России посодействовать в этом вопросе», – сказал Безменов.

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