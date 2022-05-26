Елизавета Нугуманова: «Для меня Трусова – олимпийская чемпионка, и не потому, что мы дружим. Говорю это не с целью обидеть Щербакову»

Российская фигуристка заявила, что считает олимпийской чемпионкой.

В Пекине-2022 Трусова завоевала серебро, уступив .

– Раньше ты говорила, что у тебя одна настоящая подруга в спорте – Маша Талалайкина. Но в последнее время ты часто появляешься в компании Саши Трусовой. Расскажи, как вы познакомились и как подружились.

– Мы на самом деле знакомы-то давно. Где-то лет 5 назад на первенстве России в Питере мы уже общались. Она всегда с собачками ездила, каждый раз с разной, ха-ха.

Но очень близко мы с Сашей начали общаться после Пекина. Я ей написала вечером после произвольной, и она ответила прямо через секунду. Тут же синие галочки в WhatsApp появились. Думала, она вообще не ответит – понятное дело, такой сложный старт, нужно человеку восстановиться. Я, например, после стартов ничего не читаю, если эмоционально трудно.

А завязалось у нас общение, думаю, потому что Саша мало с кем общается из спорта. У нее не так уж много близких подруг в фигурном катании, с кем можно поговорить.

– Наверное, самый запоминающийся момент с Олимпиады – слова Саши после произвольной. У тебя есть объяснение, что тогда случилось?

– Ну, как вы думаете, что чувствует человек, который сделал максимум, шел к этому всю жизнь, и в итоге вот так? Я ее прекрасно понимаю, правда. Мы эти слова с Сашей обсудили, кстати, сразу после Олимпиады, и я ее поддержала. Тяжело это… Саша же еще попросила не снимать, не ходить за ней, а они продолжали. Ну зачем? Понятное дело, что все хотят рейтингов, пиара, но она ведь тоже человек. У нее чувства есть.

Она вместе с другими нашими ребятами сперва в этом Красноярске сидела, потом в Пекине с ограничениями, все это в себе держала. Конечно, это тяжело.

– Главное, что сделала Саша на – пять четверных в произвольной. Но раньше ты говорила, что к четверным относишься скептически. Есть противоречие, разве нет?

– Мне кажется, нет. Я просто не понимаю людей, которые говорят, что Саша не катается. Я очень часто смотрю TikTok там выкладывают видео с замедленными моментами из ее программ. Это же вау! Почему все говорят, что она не катается?

Понятное дело, что идеально с четверными все не сделать. Но говорить, что Саша в компонентах хуже кого-то, на мой взгляд, это неправда полная. У Саши есть катание. Мы весной вместе на шоу выступали, и я поражалась, какая у нее скорость! Вжух – и пронеслась. А это ведь тоже компоненты.

У нее руки замечательные, в нарезках это видно. Как она рукой делает в финальной позе в произвольной программе, красиво так! Она смотрит на судей, не бросает руки даже в середине программы, а это и правда сложно. И она хорошо это делает.

Есть у нее компоненты, это точно. Поэтому для меня Саша – олимпийская чемпионка, и совсем не потому, что мы сейчас дружим. До Олимпиады ведь мы не так уж близко общались. И я это говорю не с целью обидеть Аню Щербакову, ни в коем случае. Она замечательная. Но для меня все вот так, – сказала Нугуманова.

«Ненавижу всех! Не хочу больше ничего делать в фигурке!» Истерика Трусовой, которая осталась без золота на Олимпиаде