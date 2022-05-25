Горшков о переизбрании на пост главы ФФКР: «Это моя судьба. Я всегда избираюсь в самое непростое время. Воспринимаю как должное»

прокомментировал свое переизбрание на должность главы Федерации фигурного катания России ( ).

Горшков, которому сейчас 75 лет, руководит ФФКР с 2010 года.

«Это моя судьба. Я всегда избираюсь в самое непростое время. Всегда так со мной происходило. Воспринимаю это как должное.

Сегодня звучало в выступлениях делегатов конференции: основная тема — это ситуация, в которой оказался российский спорт. Главное — сохранить наших спортсменов и тренеров, сохранить уровень нашего фигурного катания на той высоте, на которой он находится.

Мы ждем решений конгресса в июне. Нас надо быть готовыми к любому развитию событий. План Б уже в принципе разрабатывается.

Проблема отсутствия нормального катка для фигурного катания в Москве есть, и после того, как я высказался по этому вопрос, реакция была.

Дано поручение, насколько я знаю, заняться этой проблемой, проработать ее. Но строительство большой арены требует времени», – сказал Горшков.