Александр Жулин: «Если нас лишат ботинок и лезвий, то это большая беда. Единственный выход, который я вижу, – приглашать западных специалистов, чтобы объясняли технологию «от и до»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию высказался о ситуации в инвентарем в условиях санкций.

«Пока все нормально, но что будет дальше, представить не могу. Чтобы научиться делать такие коньки и ботинки, нужны очень высокие технологии. Но, может, если пригласят западных специалистов, которые обучат, это возможно.

Этим не занимались очень давно. Если этого (ботинок и лезвий) нас лишат, то это большая беда. Единственный выход, который я вижу, – общаться, приглашать, чтобы объясняли технологию «от и до». Это жизненно необходимо сделать в течение года.

Пока на складах остались коньки и ботинки, но чтобы не допустить беды, нужно срочно этим заняться. У членов сборной, думаю, пока проблем не будет в ближайшие год-два, а потом, глядишь, все рассосется.

Это было бы хорошо, потому что Кулибиных и Черепановых у нас много, нужно просто это правильно задействовать и поставить на поток, надо стремиться к тому, чтобы у нас покупали.

Помню, [когда] сам еще катался, были клинские ботинки и лезвия неплохие, но сейчас технологии сильно шагнули вперед, нужно срочно искать импортозамещение», – сказал Жулин.