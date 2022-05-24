Тарасова об импортозамещении: «Ботинки у нас точно смогут делать, лезвия – не уверена, мы очень давно катаемся на иностранных»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о производстве инвентаря для фигуристов в России.

«Сейчас у нас нет своего производства коньков и ботинок, раньше было. Когда каталась я, когда катались мои ученики, были английские коньки, а ботинки были и отечественного производства. У нас были очень хорошие, чудесные ботинки, а сборной они шились персонально, по ноге.

Я думаю, что такие ботинки у нас точно смогут делать, лезвия – не уверена, мы очень давно катаемся на иностранных. Это не будет сделано «завтра», это понятно, но надо делать цех и начинать производить», – сказала Тарасова.