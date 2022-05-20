Директор Федерации фигурного катания Венгрии: «Я однозначно против возрастного ценза. Решение очень однобокое, ни к чему хорошему не приведет»

Спортивный директор Федерации фигурного катания Венгрии Гурген Варданян поделился ожиданиями от конгресса , который пройдет c 6 по 10 июня на Пхукете.

– Какие у вас ожидания от конгресса в нынешних непростых условиях?

– Сложно сказать, как все будет сейчас. В последний раз мы были на конгрессе в 2018 году. В 2020-м они его перенесли, в 2021-м отменили.

Я очень-очень надеюсь, что обстановка будет дружественной, без каких-то критических настроений, антинастроений. Чтобы фигурное катание могло спокойно развиваться и двигаться в правильном направлении.

– Думаете, возможно появление этих антинастроений? В частности, к нашей федерации.

– Мне кажется, когда мы вместе встретимся, обстановка поменяется. Мы же все знаем друг друга давно. И даже если кто-то как-то там высказывался в печати — в личном общении, уверен, все будет иначе. Я, во всяком случае, оптимист и очень надеюсь, что все будет нормально.

– В том числе и в плане участия ФФКР на конгрессе? Думаете, удастся набрать минимум голосов для нашего участия?

– Думаю, удастся. Опять же, в личной встрече обстановка будет совсем другой. Мое мнение – российскую федерацию не отстранят. И я надеюсь на это.

Федерация и спортсмены ведь не имеют отношения ни к чему, что сейчас происходит. Они готовы работать на благо фигурного катания, кататься хорошо, помогать во всем.

– А что думаете по поводу голосования за возрастной ценз? Есть мысли, что в нынешних условиях его примут очень легко.

– Я противник возрастного ценза – мне кажется, его вводят только из-за девочек. Парни, танцоры, парники катаются долго, только у девочек эта проблема.

Поэтому они и хотят продвинуть ценз. Мне кажется, решение очень однобокое. Оно, конечно, чем-то мотивировано... Но мое мнение — это все неправильно.

Насколько я знаю, многие страны собираются голосовать за поднятие ценза. Многие хотят этого. Но я однозначно выступаю против. Если в других видах спорта можно стать чемпионом мира в 14 лет, то почему в фигурном катании нельзя? Ни к чему хорошему это не приведет, – сказал Варданян.

Зачем возрастной ценз фигуристок повышают до 17 лет? Вот самое полное объяснение, почему это необходимо