«Рада, что получилось посетить этот волшебный город с многовековой историей». Акатьева рассказала о поездке в Санкт-Петербург

Российская фигуристка поделилась впечатлениями от поездки в Санкт-Петербург.

«Очень познавательные и насыщенные выходные в Санкт-Петербурге! Я рада, что получилось посетить этот волшебный город с многовековой историей! Удивительно, что практически каждое здание является памятником архитектуры и хранит свои тайны уже многие века!

Мне хотелось посетить каждую из достопримечательностей и узнать о них как можно больше! Делюсь с вами моим планом путешествия. День 1️⃣:

• Эрмитаж

• Пушкинский лицей

• Екатерининский парк

• Кронштадт», – написала Акатьева.