Алексей Ягудин: «От чистого сердца желаю успеха Самодуровой! Она одна из немногих, у кого что-то получилось в спортивной карьере»

Олимпийский чемпион оценил решение чемпионки Европы Софьи Самодуровой завершить спортивную карьеру и начать тренерскую деятельность.

«Как сложится тренерская деятельность у человека, который буквально на днях завершил свою любительскую карьеру? Понятно, что никто на этот вопрос не ответит.

Да, действительно, она приступила к тренировочному процессу с группой детей. Соне от чистого сердца желаю успеха! Хочу отметить, что она является одной из немногих, у кого что-то получилось в спортивной карьере. Она чемпионка Европы, этого у нее никто не отнимет.

Она уже сделала определенный вклад в развитие фигурного катания на стадии любительского спорта. Сейчас хочется пожелать, чтобы все сложилось в будущем на тренерском поприще.

Хочется сказать огромное спасибо санкт-петербургской федерации фигурного катания, которую недавно возглавил . Они помогают юным тренерам начать с какой-то определенной платформы. Хочу сказать спасибо Алексею Мишину, который воспитал многих своих учеников. И самое главное – помогает начать новый виток своей жизни», – сказал Ягудин.