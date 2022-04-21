Спортивный психолог: «Фанаты не чувствуют себя значимыми без объекта обожания. Если бы они могли сами пойти на каток, у них не было бы потребности в плотной связке с кумиром»

Спортивный психолог Мария Красильцева высказалась на тему фанатизма болельщиков.

— Фанатизм начинается там, где стирается граница между кумиром и вашей собственной личностью. Одно дело, когда вы смотрите чемпионат мира по фигурному катанию, читаете материалы о нем только из любопытства и любви к творчеству спортсменов. А другое, когда это начинает встраиваться в вашу собственную жизнь и менять ее. На мой взгляд, такая фанатичная привязанность к кумиру — это свойство параноидной личности.

— В идеале спортивные кумиры должны мотивировать болельщиков самим заниматься спортом, преодолевать препятствия, вести здоровый образ жизни. Но в случае с фанатами этого, кажется, не происходит?

— Я думаю, проблема в том, что фанаты не чувствуют себя достаточно значимыми без объекта обожания. Они живут в очень сложной личной или социальной ситуации. Если бы они могли сами пойти в зал, на каток или еще куда-то, у них не было бы потребности в такой плотной связке с кумиром. Но получается, что им проще уйти в жизнь кумира, чем столкнуться с реальностью и пытаться в ней что-то менять.

— Насколько такой фанатизм опасен? Ведь, в принципе, в подростковом возрасте многие из нас сходили с ума по определенным музыкальным группам или спортсменам, а потом это проходило?

— Недостаток критичности в целом свойственен подростковому возрасту. У подростка идентичность только выстраивается, а вот вокруг чего — зависит от очень многих факторов. Поиск своей идентичности — сложная работа личности, а тут не надо ее совершать, достаточно просто примкнуть к кому-то. Порой они действительно попадают в иллюзию персонажа, которым может быть спортсмен или музыкант. Это ведь, на самом деле, очень приятная штука: смоделировать какого-то персонажа, разместить в нем свои ожидания и любить его. Взаимодействовать с фантазией, а не с реальностью. Это гораздо проще, чем любить какого-то реального человека со всеми его недостатками.

— С чем вы связываете то обстоятельство, что такие фанаты бывают очень агрессивны? Причем как в соцсетях, так и в реальности?

— Тут присутствует момент легализации агрессии. Ведь агрессивные эмоции есть у каждого, но когда ты вступаешься не за себя, а за кумира — ты вроде как действуешь из благородных побуждений. И твои импульсивность и эмоциональность становятся оправданны, – сказала Красильцева.