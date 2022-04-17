Урманов о падении Семененко: «Конечно же, какие-то элементы повышенной сложности делать в темноте, наверное, порой небезопасно»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Урманов высказался о падении Евгения Семененко на шоу Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге.

У Семененко было диагностировано сотрясение мозга.

«У нас вид спорта достаточно травмоопасный, серьезный, сложнокоординационный. Конечно же, какие-то элементы повышенной сложности делать в темноте, наверное, порой небезопасно.

Но, надеюсь, у Женьки все будет хорошо, желаю ему скорейшего выздоровления и всего самого хорошего, этот мальчишка мне очень симпатичен. Мне кажется, это дело случая, нет никакого подвоха», – сказал Урманов.

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