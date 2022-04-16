«Прыгнул ей на ручки, а Татьяна Анатольевна отправилась лечить спину». Ягудин рассказал, как однажды в шутку прыгнул Тарасовой на руки

Олимпийский чемпион по фигурному катанию рассказал, как однажды прыгнул на руки тренеру .

«История такая: у меня пять соревнований за пять недель в разных странах. И после третьего, когда мы выиграли чемпионат мира среди профессионалов, я как-то помрачнел, загрустил. Татьяна Анатольевна спросила: «Устал? Иди ко мне на ручки, я тебя покачаю».

Эту фразу она произносила всегда. Но в этот момент я подумал: а почему бы и нет? Прыгнул ей на ручки, а Татьяна Анатольевна через некоторое время отправилась в больницу лечить спину.

Мы созваниваемся, приезжаем к Татьяне Анатольевне домой, на дачу. Жалко, конечно, что ее не было на Олимпиаде в Пекине, потому что она гуру не только фигурного катания, но и комментирования. Ее действительно не хватает. Но будем откровенны – тяжело.

Всегда на день рождения Татьяны Анатольевны я ей что-то желал. В этом году я, честно говоря, ничего не пожелал. Не хочу желать этого банального счастья, здоровья. Мы достаточно взрослые люди. Я пожелал всем остальным, кто знаком и не знаком с ней, впитать хотя бы часть того, чем она владеет. Будь то эмоции, знания.

Наверное, здесь на первое место с возрастом выходит просто человеческое общение. И, конечно, приятно, что она не бросает, гуляет, встречает нас», – сказал Ягудин.