Худайбердиева о произвольном танце Степановой и Букина: «Мне нравилась программа, движения, но я не понимаю, почему это «Ромео и Джульетта»

Теги сборная России танцы на льду Александра Степанова Иван Букин Егор Базин Елизавета Худайбердиева Фигурное катание

Российские фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин поделились мнением о произвольном танце Александры Степановой и Ивана Букина

Базин: Что я увидел у них в этом году в произвольном танце — что они пытались сделать больше модерн руками какой-то. Для них это было новое, они катали что-то непонятное. Я увидел у них новый стиль танца рук.

Худайбердиева: Мне нравилась программа, движения, но я не понимала и сейчас не понимаю, почему это «Ромео и Джульетта». Там и музыка — ты не сразу понимаешь.

Крутая программа, ребята круто катаются и показывают новые движения для себя. Как спортсмен ты сразу видишь, что они старались, много работали. Но я все равно не до конца поняла эту программу, потому что она абстрактная, но с отсылкой к «Ромео и Джульетте».

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