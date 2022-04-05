Софья Акатьева: «Соревновательный сезон завершен. Снова хочу поблагодарить тренеров за терпение, внимание, большой вклад в мои результаты»

Российская фигуристка поблагодарила тренеров за работу с ней.

Акатьева тренируется в группе .

«Соревновательный сезон завершен.

Снова хочу поблагодарить тренеров за терпение, внимание, большой вклад в мои результаты. Моих близких – за безусловную любовь и поддержку. Болельщиков – за тепло и доверие. И фигурное катание – за то, что оно так много хорошего и важного приносит в мою жизнь.

Есть время немного выдохнуть перед подготовкой к следующему сезону, но месяц обещает быть насыщенным», – написала Акатьева.