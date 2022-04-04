Камила Валиева посетила полпредство Татарстана в Москве

Российская фигуристка посетила полномочное представительство Татарстана в Москве.

С фигуристкой встретился заместитель премьер-министра Татарстана Равиль Ахметшин. Также на встрече присутствовала мама Камилы Алсу Валиева.

«Равиль Калимуллович поблагодарил спортсменку за достойное представление нашей страны на соревнованиях. Подчеркнул, что вся страна восхищается ее трудолюбием, упорством и силой духа.

«Благодаря тебе, твоему таланту, молодежь стала интересоваться фигурным катанием», – отметил он», – сообщается на сайте полпредства Татарстана.

Валиевой вручили памятный знак к 135-летию татарского поэта Габдуллы Тукая.

«Мы с ним родились в один день – 26 апреля», – сказала фигуристка.