Виктория Синицина: «У нас с Кацалаповым устный договор: все, что было на льду, остается на льду, все, что было в жизни, остается в жизни»

Чемпионка мира в танцах на льду рассказала об отношениях с партнером .

«Помимо тренировок и отпуска у нас с Никитой много времени, которое мы можем проводить раздельно. Да, тренировки занимают немало часов, но идут, как правило, до 5 вечера. А после мы стараемся не надоедать друг другу, давать отдыхать, это важно.

Я более активна в выходные по сравнению с Никитой – мне обязательно надо куда-то поехать, что-то поделать. Он может сказать: я хочу сегодня полежать дома – тогда я спокойно иду развлекаться без него.

Когда два человека тренируются вместе, как бы ты ни пытался избегать ссор и споров, они все равно будут. Когда ты катаешься один, ты разве что с тренером можешь что-то не поделить. А здесь нас много: двое нас плюс тренерская команда.

Конечно, мы ругаемся. И я считаю, это нормально, потому что у людей бывают разные мнения и нужно находить компромиссы. Бывает, что они сначала не находятся, тогда мы ругаемся сильнее. Но у нас одна цель, одно дело, одна работа, ради которой мы приходим на лед каждый день. И несмотря на плохое настроение или споры, мы обязаны идти и тренироваться.

У нас с Никитой устный договор: все, что было на льду, остается на льду, все, что было в жизни, остается в жизни.

Фигурное катание, когда ты катаешься на высоком уровне, это не хобби, это работа, к которой нужно относиться очень бережно и профессионально», – сказала Синицина.

Также она рассказала о характере Кацалапова.

«Никита очень общительный, всегда знает, когда и что сказать. У него настолько быстро и резко срабатывает мозг, и он понимает, что нужно в данный момент сделать, сказать или показать, что меня это захватывает. Я не такая, я более медленная: что здесь происходит, что мне нужно ответить? Никита более смелый в отношении работы и разговоров. Я лучше иногда промолчу, чем влезу в разговор – а он обязательно скажет свое мнение. Я считаю, что это хорошие качества.

Что в нем раздражает? Все то же самое! На льду он бывает очень требовательным, это вдохновляет, но одновременно бывает тяжело. Он идеалист, все должно быть сделано на 100% и прямо сейчас», – добавила фигуристка.

«Подарила Никите игровой компьютер – кажется, это мой косяк». Женский разговор с Викой Синициной – баня, платья, Кацалапов