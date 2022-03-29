Бетина Попова: «Главное открытие и сезона в целом, и Олимпиады, и Кубка Первого канала для меня – Марк Кондратюк. Это герой номер один этого сезона»

Бывшая российская фигуристка рассказала, кто из фигуристов больше всего впечатлил ее в прошедшем сезоне.

«Главное открытие сезона в целом, и Олимпиады, и Кубка Первого канала, наверное, для меня – . Это герой номер один этого сезона, один из самых ярких – и как личность, и как спортсмен. На его плечи возложили огромную ответственность, с которой он справился, с ярчайшими программами, классными образами.

Насколько я понимаю, здесь надо благодарить (постановщика) и Светлану Соколовскую, которые такого классного спортсмена подготовили к олимпийскому сезону, притом что в этой группе тренируются еще замечательные мальчишки, полностью конкурентоспособные – эта плеяда в мужском одиночном катании меня больше всего порадовала.

Конечно, нельзя сказать, что это открытие сезона в танцах на льду, но, наверное, рывок сезона – и , потому что в этом сезоне у них совершенно замечательные программы, которые запоминаются и им очень сильно идут, рывок вперед произошел и в исполнении, и презентации, они обошли себя самих на голову.

В парах – это Женя Тарасова с Вовой Морозовым, сложно их назвать открытием сезона, это, конечно, пара, на которую уже много лет делают ставки, ждут выступлений самого высокого уровня. Но в последние сезоны, к сожалению, не всегда все получалось.

В этом сезоне на главных стартах ребята смогли собраться, я считаю, что это огромнейшее достижение их и тренерского штаба, одно из самых ярких впечатлений точно», – сказала Попова.

Кондратюк – суперзвезда командного турнира: перевыполнил план по очкам и впечатлил даже Бена Стиллера