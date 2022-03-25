Лью и Ю Ен исполнили тройной аксель в произвольной программе на чемпионате мира, Хигучи упала с прыжка

Американская фигуристка Алиса Лью прыгнула тройной аксель в произвольной программе на чемпионате мира-2022 в Монпелье.

Также она исполнила тройной риттбергер, тройной флип, двойной аксель, каскады тройной лутц – тройной тулуп, тройной лутц – ойлер – тройной сальхов и тройной флип – двойной тулуп.

Фигуристка получила за программу 139,28 балла (72,63 за технику).

Японка Вакаба Хигучи также пошла на тройной аксель в программе, но упала. Фигуристка прыгнула каскад тройной лутц – тройной тулуп, тройной сальхов, на двойном акселе сделала «бабочку». Также она упала со второго прыжка в каскаде тройной лутц – тройной тулуп, прыгнула тройной риттбергер и тройной флип.

Хигучи набрала 121,12 балла (57,82 за технику).

Также тройной аксель прыгнула представительница Южной Кореи Ю Ен, но с недокрутом. Фигуристка исполнила каскад тройной лутц – тройной тулуп, сделала «бабочку» на тройном риттбергере, затем прыгнула двойной аксель, каскад тройной лутц – ойлер – тройной сальхов и двойной аксель – тройной тулуп, упала с тройного флипа.

Ю Ен получила за программу 132,83 балла (65,70 за технику).