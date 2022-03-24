Шома Уно: «Чен демонстрирует стабильность последние 4 года. И если он способен на это, я чувствую, что тоже мог бы найти способ»

Японский фигурист Шома Уно оценил свою победу в короткой программе на чемпионате мира во французском Монпелье.

«Когда был на Гран-при Франции в 2019 году, я выступил там ужасно. И это стало для меня поворотным моментом.

Юма (Кагияма, который сегодня занял второе место – Sports.ru) уже сейчас катается намного лучше меня во многих аспектах – он держит меня в тонусе, благодаря чему я могу быть на тех местах, на которых нахожусь сегодня.

У меня нет особого представления о том, каким фигуристом я хочу быть, но у Нэтана Чена невероятно сложный контент, и он демонстрирует стабильность последние четыре года. И если он способен на это, я чувствую, что тоже мог бы найти способ», – отметил Уно.

Нэтан Чен не выступает на чемпионате мира из-за травмы.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2022. Уно выиграл короткую программу, Кагияма – 2-й, Томоно – 3-й, Малинин – 4-й, Квителашвили – 7-й